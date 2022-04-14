На Эльбрусе снова пройдет фестиваль скайраннеров

14 апр. 1:23

С 4 по 8 мая на Эльбрусе вновь пройдет фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race 2022, сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

"Международный фестиваль горных экстремальных видов спорта пройдет на Эльбрусе в тринадцатый раз. В рамках соревнований сильнейшие скайраннеры страны преодолеют несколько дистанций в высокогорье. В программу Чемпионата и Кубка России по скайраннингу войдут самый высокогорный в Европе массовый забег "Вертикальный километр" (2 450 - 3 450 м) и скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса - самую высокую точку Европы, 5 642 м", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Восхождение традиционно состоится в спортивном и любительском классах: спортсмены стартуют с поляны Азау, с высоты 2 350 м, любители - от приюта "Бочки" на высоте 3 780 м. "Вертикальный километр" станет квалификационным этапом перед забегом на вершину.

Напомним, Red Fox Elbrus Race уже стал "фестивалем рекордов": на дистанциях спортсмены нередко бьют не только личные, но и российские, и даже мировые рекорды. В этом году участие в нем примут обладатели рекорда в самом "высоком" в Европе "Вертикальном километре", чемпионы России по скайраннингу Виталий Чернов и Елена Кравченко из команды Red Fox, а также действующая рекордсменка мира по подъему на Эльбрус и спуску Анна Оглоблина из команды Red Fox Asia.