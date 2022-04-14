Узбекистан ожидает наплыва российских туристов

14 апр. 5:34

В Министерстве туризма Узбекистана увидели высокий туристический спрос на Узбекистан из российских городов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, отметив, что "огромный потенциал туристических потоков" имеется у Оренбурга, Волгограда, Хабаровска, Кемерово, Нижневартовска и Мурманска. Также большой интерес к Узбекистану наблюдается у жителей Нижнего Новгорода, Сургута, Петропавловск-Камчатского, Омска, Барнаула.

"Это требует осуществления дополнительных международных авиационных пассажирских перевозок, расширения географии полетов как национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways, так и привлечения иностранных авиакомпаний, в особенности бюджетных направлений перевозок", - добавили в Минтуризма, передает Sputnik Узбекистан.

Почти четверть всех иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане, были россияне: они составили 23,4% от общего числа гостей против 14,5% годом ранее.

По официальным данным, в минувшем 2021-м году в Узбекистане побывали 190,5 тыс путешественников из России.

В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами, в рамках которого планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", а также создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.