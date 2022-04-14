Tbilisi Street Market откроется в выходные

14 апр. 3:35

В Тбилиси 16 и 17 апреля будет проходить уличный базар Tbilisi Street Market.

Ярмарку организуют на проспекте Шота Руставели, возле станции метро и перед Национальным дворцом учащейся молодежи.

"Приходите туда, где мы встречались ранее – на Тбилисский базар, каждую субботу и воскресенье. Давайте продолжим настоящую тбилисскую традицию, благодаря которой вы обязательно найдете среди грузинского производства нечто, что украсит эту весну", – сообщают организаторы мероприятия.

В продаже оригинальные авторские вещи made in Georgia, в том числе дизайнерские одежда, сумки, аксессуары, украшения, также на ярмарке можно приобрести предметы народного промысла, сувениры, канцелярские принадлежности и многое другое.

Любой может принять участие в проекте как продавец, для этого нужно предварительно зарегистрироваться. Вход на ярмарку свободны, она будет открыта с 12:00 до 21:00.

Tbilisi Street Market проходит при поддержке мэрии грузинской столицы.