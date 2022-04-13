Лайнер "Князь Владимир" выйдет в первый в сезоне круиз уже в июне

13 апр. 23:56

В этом году от круизы по Черному морю на теплоходе "Князь Владимир" стартуют на месяц раньше - с 1 июня.

О том, что морские круизы между Сочи и Севастополем начнутся уже в июне сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено в ходе аппаратного совещания правительства.

Отметим, что в марте в компании "Черноморские круизы" (судовладелец и оператор лайнера), сообщала, что старт круизов намечен на 1 июля.

Ранее сообщалось, что высокий туристический сезон на черноморских курортах в этом году начнется также на месяц раньше - с 1 мая.