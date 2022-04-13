Линия связи между США и РФ по Украине работает, но не применяется

13 апр. 22:52

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что линия связи между военными США и России по Украине для предотвращения конфликтов работает, но не применялась для передачи каких-либо материалов.

"Насколько мне известно, линия деконфликтинга до сих пор работает. Мы проверяем ее каждый день. Я не слышал никаких сообщений об обратном. Я также не слышал ни о чем, что свидетельствовало бы, что нам приходилось использовать ее для передачи каких-либо материалов", - цитирует Кирби ТАСС.

По его словам, линия не использовалась, поскольку "не было интереса с российской стороны".