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Сахарные замки Казахстана спасены 

Eurasianet
Сахарные замки Казахстана спасены 

Разработчики масштабного, многомиллионного проекта отеля на нетронутых просторах восточного Казахстана пошли на уступки и пока отказались от строительства, пишет Eurasianet.

Компания Tethys Aktau IV, находящаяся в совместной собственности турецкого бизнесмена Феттаха Таминдже и правительства Казахстана, заявила, что изучит проект и постарается найти возможности улучшить его до начала строительства. Если эта новость алма-атинского новостного агентства KazTag подтвердится, то приостановка работ обрадует активистов, которые боролись за то, чтобы не допустить осуществления проекта, угрожающего разрушить нетронутую природу урочища Бозжира - горных массивов в самом центре плато Устюрт на западе Мангистауской области. 200-метровые горные образования, которые называют ”сахарными замками”, привлекают именно своей первозданностью.

Гостиница ”Бозжира” была задумана как дополнительный проект в рамках масштабных инвестиций компании Tethys Aktau IV. В 2020 году в 300 км от урочища было начато строительство элитного курорта Rixos Aktau Resort в расположенном на берегу Каспийского моря городе Актау. В этно-туристический комплекс ”Бозжира” планировалось вложить 40 млрд тенге ($ 90 млн). Проект предусматривает строительство 50 люксовых вилл, бассейнов, парковок, конюшен и вертолетной площадки.

На фоне общественного недовольства проектом в конце 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, которое владеет долей компании Tethys Aktau IV через Инвестиционный фонд Казахстана, рассмотреть возможность переноса строительной площадки на четыре километра. С тех пор работа по проекту зашла в тупик.

Отмена проекта ”Бозжира” вписывается в более широкую политическую картину. По мере того как правительство продолжает разбираться в финансовых делах семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева, бизнесмены, добившиеся успеха за счет связей с вышедшим на пенсию лидером, в частности Таминдже, могут оказаться под пристальным вниманием. Не исключено, что внутриполитические разбирательства, а не усилия защитников окружающей среды, спасли урочище Бозжира.

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