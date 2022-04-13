Наказание за умышленное убийство ужесточают в Грузии

13 апр. 22:38

Правящая партия "Грузинская мечта" готовит поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за убийство.

Как сообщает Sputnik Грузия, минимальное наказание за умышленное убийство будет составлять не 7, а 10 лет тюрьмы.

За умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах будет полагаться от 16 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Пока такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 11 до 20 лет либо бессрочным заключением.

Окончательная версия поправок станет известна на будущей неделе, когда проект пройдет регистрацию.