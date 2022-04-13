Три человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

13 апр. 22:17

Страшная авария произошла в Туркестанской области, о трагедии рассказали в департаменте полиции региона.

В Сарыагашский районный отдел поступил сигнал о ДТП на трассе Сарыагаш-Шымкент.

На месте событий было установлено, что примерно в 19:00 автобус Yutong, в котором ехали около 30 человек, направлялся к Шымкенту.

"В это время на встречную полосу выехала автомашина марки Audi 100 и совершила лобовое столкновение с автобусом", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

В результате аварии водитель легковой машины и два пассажира умерли на месте, еще четыре пассажира автобуса с различными травмами были доставлены в районную больницу.