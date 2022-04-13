Россия в качестве ответной меры высылает чешского дипломата

13 апр. 21:59

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата старшего дипломата чешского посольства, такое сообщение распространила пресс-служба МИД РФ.

"13 апреля посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест в связи с принятым в марте этого года чешской стороной провокационным решением объявить persona nоn grata советника-посланника посольства России в Праге", - пояснили в ведомстве.

Главе дипмиссии была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры персона нон грата старшего дипломата чешского посольства в Москве.

Он должен будет покинуть территорию РФ до конца дня 16 апреля.