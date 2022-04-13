Россия "зеркально" ответила конгрессменам США

13 апр. 21:40

МИД России объявил о внесении в черный список санкций 398 представителей Палаты представителей Конгресса США, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"В порядке реакции на очередную "волну" антироссийских санкций, введенных Администрацией Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, что с учетом прежде внесенных в "черный список" российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся "зеркальные" санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США", - сказано в тексте.

В ведомстве отметили, стоп-лист в отношении граждан США будет расширен в ближайшее время.

"С учетом постоянно вводимых санкций США в ближайшее время планируются новые объявления о российских контрмерах, предполагающих расширение числа лиц, внесенных в "стоп-лист", и другие ответные шаги", - говорится в документе.

Кроме того, под санкции попали 87 сенаторов из Канады. "Указанные лица внесены на постоянной основе в российский "стоп-лист" в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней администрации США", - подчеркнули в пресс-службе.