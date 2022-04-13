Благодатный огонь привезут в Ставрополь несмотря на санкции

13 апр. 21:40

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Ставрополь к Пасхе, заверил губернатор края Владимир Владимиров в ходе "Прямой линии" с жителями региона.

По его словам, в этом году из-за санкций возникли некоторые сложности.

Глава региона отметил, что решить их готова помочь авиакомпания "Азимут".

"Ничего не хочу обещать, но на эту минуту - пока получается, да", - цитирует Владимирова "Интерфакс".

Год назад благодатный огонь из Иерусалима доставили спецрейсом в Ставропольский край, который стал первым в РФ, где встретили святыню.