”Золотая ветвь” в Музее Востока

В Москве, в Государственном музее Востока, открылась выставка ”Золотая ветвь”. Это совместная экспозиция музея Востока и международного выставочного проекта GOODWOOD, объединившего художников-ювелиров из разных стран. В экспозиции представлено более 200 экспонатов: деревянная скульптура, маски, традиционная утварь, созданные мастерами Дальнего Востока и Центральной Азии, Индокитая и Африки, Кавказа и Средней Азии, а также работы современных ювелиров, работающих с деревом.

Куратор выставки ”Золотая ветвь” Екатерина Ермакова говорит, что такой выставки в музее не было никогда: "Здесь старинные и не очень старинные музейные предметы, связанные с традиционной культурой Африки, Азии и Кавказа, и Средней Азии соседствуют с современными авангардными украшениями. Использование недрагоценных материалов - черта современного авангардного искусства. Дерево сегодня мало того, что стало дорогим материалом, оно стало еще материалом поистине драгоценным, достойным искусства, в том числе и ювелирного искусства".

В едином пространстве выставки зритель сможет сравнить разнообразные художественные традиции резьбы по дереву.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса обещает: "Вы увидите множество самых разнообразных экспонатов нашего музея, сделанных из различных пород дерева, в разные времена, в различных странах, и такое же множество интереснейших современных ювелирных украшений. Здесь собраны работы 35 мастеров из самых разных уголков России, очень много из Санкт-Петербурга, из Москвы, из других городов, из некоторых стран. Идея совместить старые экспонаты и новейшие произведения ювелиров, безусловно, удалась".

Специально для выставки в Музее Востока современные художники создали работы, в которых нашли отражение древняя архаика и магия традиционного искусства. Ювелиры, использующие дерево наравне с драгоценными ювелирными материалами, пытаются оживить древние энергии природы, извлечь забытые образы и символы.

Художник-ювелир, один из авторов проекта GOODWOOD Оксана Наумова рассказывает: "С деревом приятно работать. Оно податливее, чем металл. Оно позволяет продумать пластику. С металлом ты ограничен жесткостью и технологическими особенностями, должен продумать конструкцию, пайки, сборки и так далее. С деревом всё проще и интереснее".

Выставка ”Золотая ветвь” продлится до 13 июня.