Стало известно, когда Ле Пен приедет в Россию

13 апр. 21:26

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания главой государства посетит России, но после того, как закончится спецоперация на Украине.

"Пока [спецоперация] не закончится, пока соглашение о мире между Украиной и Россией не будет заключено, пока Россия не уйдет с украинской территории, я не вижу никаких причин ехать в РФ", - цитирует Ле Пен РИА Новости.

Напомним, по результатам первого тура президентских выборов во Франции действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.