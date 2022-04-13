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Стало известно, когда Ле Пен приедет в Россию

Стало известно, когда Ле Пен приедет в Россию

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания главой государства посетит России, но после того, как закончится спецоперация на Украине.

 

"Пока [спецоперация] не закончится, пока соглашение о мире между Украиной и Россией не будет заключено, пока Россия не уйдет с украинской территории, я не вижу никаких причин ехать в РФ", - цитирует Ле Пен РИА Новости.

 

Напомним, по результатам первого тура президентских выборов во Франции действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

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