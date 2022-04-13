Пьяная селянка похитила полтонны запчастей у соседа-пенсионера на Ставрополье

13 апр. 21:21

Похитителя автозапчастей задержали полицейские в Грачевском округе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратился 70-летний житель села Бешпагир, он рассказал о краже автозапчастей.

Стражи порядка установили, что к совершению преступления причастна 40-летняя односельчанка заявителя. В отделе она созналась в содеянном.

"Установлено, что злоумышленница, находясь в алкогольном опьянении, проникла во двор соседа, где с помощью отвертки открутила с автомобиля двигатель внутреннего сгорания, коробку переключения передач, кардан и по частям унесла имущество к себе домой", - пояснили в полиции.

Украденные запчасти, весившие 500 кг, она сдала в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратила на застолье.

Открыто уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).