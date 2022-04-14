Кто устроил экономический кризис на Шри-Ланке

Островное государство Шри-Ланка переживет один из сильнейших экономических кризисов, которые когда-либо случались в стране. Совсем недавно впервые с момента обретения независимости был объявлен дефолт по долговым обязательствам, 22 млн местных жителей сидят без электричества по 12 часов в день. Еды, топлива и других продуктов первой необходимости, в том числе лекарств, катастрофически не хватает.

The Conversation отмечает, что инфляция на Шри-Ланке рекордно высокая - 17,5%. Стоимость килограмма риса выросла до 500 шри-ланкийских рупий ($2,1), хотя раньше он стоил всего 80 рупий ($0,34). На фоне дефицита 400-граммовая упаковка сухого молока стоит теперь 250 рупий ($1,05), а не 60 ($0,25), как до кризиса. 1 апреля президент Готабая Раджапакса объявил в стране чрезвычайное положение, но через неделю отменил его из-за массовых протестов рассерженных граждан, недовольных тем, как правительство справляется с кризисом. Государство в значительной степени зависит от импорта товаров первой необходимости, в том числе топлива, продуктов питания и лекарств. Дефицит иностранной валюты приводит к беспрецедентному росту цен.

В чем обвиняют Китай

Эксперты говорят, что экономические отношения Шри-Ланки с Китаем - главная причина кризиса. США называют подобный феномен ”дипломатией долговой ловушки”: страна-кредитор снабжает средствами заемщика, чтобы обеспечить его политическое преимущество. Если заемщик не может отдать деньги, он становится зависим от милости кредитора. Однако китайские кредиты составили всего 10% от общей задолженности Шри-Ланки в 2020 году. Большая часть долгов, 30%, обусловлены международными суверенными облигациями. На Японию, например, приходится 11% долга страны. Дефолты по китайским инфраструктурным кредитам, в частности на строительство порта Хамбантота, считаются факторами, усугубляющими кризис. Но, на самом деле, это не так. Создание порта Хамбантота было профинансировано Эксимбанком Китая. Порт нес убытки, поэтому Шри-Ланка отдала его в аренду на 99 лет китайской Merchant’s Group, которая заплатила островному государству $1,12 млрд. Поэтому порт Хамбантота не мог спровоцировать кризис платежного баланса (когда больше денег или экспорта уходит, чем приходит). По факту, благодаря ему валютные резервы Шри-Ланки увеличились на $1,12 млрд.

Каковы реальные причины кризиса

После обретения в 1948 году независимости от Великобритании сельское хозяйство Шри-Ланки было ориентировано на экспорт таких товаров, как чай, кофе, каучук и специи. Большая часть ВВП обеспечивалась за счет валюты, получаемой за экспорт указанных товаров. Заработанные деньги тратились на приобретение продуктов питания первой необходимости. Со временем страна начала экспортировать одежду, а также получать прибыль от туризма и денежных переводов из-за границы. Любое падение экспорта приводило к экономическому шоку и сокращало валютные резервы страны.

По этой причине Шри-Ланка постоянно переживала кризисы платежного баланса. С 1965 года и по сегодняшний день государство получило 16 кредитов от Международного валютного фонда. Каждый из них предоставлялся на определенных условиях, одним из которых было сокращение бюджетного дефицита, поддержание жесткой денежно-кредитной политики, сокращение государственных субсидий на еду для жителей Шри-Ланки, а также обесценивание валюты с тем, чтобы экспорт был более прибыльным.

Однако в периоды экономических спадов грамотная денежно-кредитная политика предполагает, что правительства должны тратить больше на стимулирование экономики, а это было невозможно на условиях МВФ. Тем не менее кредиты МВФ продолжали поступать, а страдающая экономика продолжала накапливать долги.

Последний кредит МВФ был представлен Шри-Ланке в 2016 году. Страна получила $1,5 млрд на три года до 2019 года. Условия были те же, и экономическое положение значительно ухудшилось за установленный период. Рост, инвестиции, накопления и доходы упали, а долговое бремя увеличилось.

Положение усугубилось на фоне двух экономических потрясений 2019 года. Первое из них спровоцировала серия апрельских взрывов в церквях и дорогих отелях в Коломбо. Теракты привели к значительному падению туристического потока, по некоторым сообщениям, количество туристов снизилось на 80%, и серьезному сокращению валютных резервов. Вторым значительным экономическим потрясением стало иррациональное снижение налогов новым правительством президента Готабаи Раджапаксы.

Налог на добавленную стоимость (по аналогии с налогами на продукты и услуги в других странах) был снижен с 15 до 8%. Другие косвенные налоги, в частности, на государственное строительство, подоходный налог и плата за предоставление экономических услуг были отменены. Налоги для предприятий были сокращены с 28 до 24%. В результате снижения налогов произошло двухпроцентное падение ВВП.

В марте 2020 года началась пандемия COVID-19. В апреле 2021 года правительство Раджапаксы совершило очередную фатальную ошибку: чтобы предотвратить отток валюты, импорт удобрений был полностью запрещен. Шри-Ланка была объявлена государством, где сельское хозяйство на сто процентов натуральное. Это решение, которое было отменено в ноябре 2021 года, привело к серьезному падению сельскохозяйственного производства, в результате чего импорт возрос еще больше.

Иностранные валютные резервы по-прежнему находились под давлением. Падение урожаев чая и производства каучука в связи с запретом на удобрения привели к снижению экспортных доходов. Денег на импорт продуктов питания стало меньше, возник дефицит.

Поскольку импорт еды и других товаров снизился, но спрос при этом не изменился, потребительские цены растут. В феврале 2022 года инфляция выросла на 17,5%.

Что будет дальше

Скорее всего, чтобы справиться с текущим кризисом, Шри-Ланка получит 17-й кредит от МВФ, который в очередной раз будет предоставлен на определенных условиях. За кредитом последует дефляционная денежно-кредитная политика, которая еще больше ограничит перспективы экономического восстановления и усугубит проблемы граждан Шри-Ланки.