Антироссийские санкции ударили по Узбекистану, Киргизии и Таджикистану

Денежные переводы, отправляемые рабочими-мигрантами, имеют колоссальное значение как для семей в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, так и для экономики этих государств в целом. Большинство трудовых мигрантов из Центральной Азии едут в Россию, из которой затем отправляются переводы. Россия также остается основным торговым партнером стран происхождения мигрантов. Однако российская экономическая активность снизилась под давлением санкций, и подобная тенденция, вероятно, сохранится. Последствия ослабление рубля оказывают на центральноазиатских мигрантов и экономики их родных стран.

The Diplomat пишет, что Киргизия наиболее зависима от денежных переводов, поступающих из России. В январе-сентябре прошлого года доля переводов из России составила 83% от общего количества денег, отправленных в Киргизию. Таджикистан и Узбекистан менее зависимы от России, откуда в Таджикистан поступает 58% всех денежных переводов, а в Узбекистан - 55%.

Между тем, переводы из России в Узбекистан масштабнее по сравнению с Киргизией и Таджикистаном, поскольку население страны больше, и соответственно, больше узбеков отправляются на поиски работы за границу. В 2020 году узбекские мигранты перевели на родину $6,98 млрд, киргизские - $2,4 млрд, а таджикские - $2,18 млрд. Всемирный банк прогнозирует, что в 2022 году переводы из России упадут в среднем на 25%, а мигранты, потерявшие работу в России, начинают возвращаться в Центральную Азию. Ташкент сообщает о 133 тыс. граждан, вернувшихся из России в первом квартале. Прошлогодние данные для сравнения предоставлены не были, поэтому оценить масштабы проблемы сложно. Душанбе сообщает о 60337 вернувшихся из России в первом квартале года, что в 2,6 раза больше по сравнению с тем же периодом 2021 года.

По данным опроса, проведенного узбекским государственным Управлением миграции среди 15 тыс. мигрантов, которые в настоящее время находятся в России, 40% респондентов заявили о желании вернуться в Узбекистан из-за потери работы или снижения курса рубля. Практически столько же опрошенных (36%) не собираются возвращаться в родную страну, поскольку у них стабильная работа. Оставшиеся 24% сообщили, что с работой у них всё хорошо на данный момент, но, возможно, они задумаются о возвращении в Узбекистан в случае проблем с трудоустройством.

Согласно аналогичному опросу, проведенному среди киргизских мигрантов в России, 40% респондентов намерены вернуться домой из-за финансовых затруднений. Таким образом, очевидно, что сокращение российской экономики и падение валюты отражается на всех центральноазиатских мигрантах одинаково. Однако тот факт, что большее количество трудовых мигрантов уже вернулось в Таджикистан, говорит о том, что, возможно, таджики пострадали больше остальных.

Страны Центральной Азии также ощущают на себе влияние российских экономических проблем в сфере торговли. По данным за 2020 год, Россия - второй по величине торговый партнер Узбекистана: на страну приходится 12,5% экспорта и 21% импорта. Российские экономические сложности вынудят Узбекистан искать другие рынки, но подобного рода перестройка не будет легкой и займет определенное время. Для Таджикистана Россия не была крупным экспортным рынком - всего 2,56% своего экспорта. Зато Россия - второй по величине экспортер Таджикистана. Что касается Киргизии, 9% товаров отправляются в Россию и 21% импортируется.

Правительства Киргизии, Таджикистана и Узбекистана не озвучивают публично беспокойства в связи с вероятным и внезапным возвращением мигрантов, хотя ни одна из указанных экономик не готова их принять в случае, если они решат остаться в родных странах. Чиновники в Центральной Азии надеются, что российская спецоперация на Украине вскоре закончится, и экономическая ситуация перестанет ухудшаться.

Согласно опросам, проведенным среди центральноазиатских мигрантов через месяц после начала российской спецоперации на Украине, 40% мигрантов из Узбекистана и Киргизии готовы вернуться домой, если потеряют свои рабочие места. Соотношение среди таджиков, вероятно, такое же. Сохранение стабильной работы трудовыми мигрантами не гарантировано, поскольку российская экономика находится под санкционным давлением. Хотя многие пока не выражают желания вернуться, ситуация может измениться в ближайшие недели.

Очевидно, что не все мигранты вернутся, некоторые из них останутся, как бы серьезно ни пострадала российская экономика. Есть и те, кто отправится в другие страны, а не в Центральную Азию. У большинства центральноазиатских мигрантов низкоквалифицированные рабочие места, которые в значительной степени зависят от экономики страны, в частности строительство, службы доставки и такси. Именно они в первую очередь становятся жертвами экономического спада.