В Британии требуют отставки Джонсона

13 апр. 20:51

Более половины жителей Великобритании считают, что глава правительства страны Борис Джонсон должен покинуть свой пост, говорят данные опроса общественного мнения от YouGov.

Отмечается, что на мнение британцев существенным образом повлиял скандал с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна.

В опросе приняли участие 2 464 граждан. 57% респондентов заявили, что Джонсону следует уйти, 30% считают, что он должен остаться на посту. Еще 13% затруднились ответить.

Борис Джонсон подвергся критике и оказался перед угрозой потерять должность после скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время ковидного локдауна.

В январе полиция Лондона начала расследование 12 собраний, во время которых могли быть нарушены санитарные нормы, введенные из-за коронавируса.

Ситуация усугубилась после того, как еще две вечеринки прошли 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Правительство принесло извинения перед королевской семьей.

Сам Джонсон извинился, заявив, что уже оплатил штрафы.