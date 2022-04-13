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Международные организации призвали мировое сообщество к срочным мерам для предотвращения голода

Международные организации призвали мировое сообщество к срочным мерам для предотвращения голода

Руководители Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и Всемирной продовольственной программы ООН призвали к неотложным мерам для обеспечения продовольственной безопасности в мире из-за ситуации вокруг Украины. Совместное заявление организаций было опубликовано сегодня.

"Мы призываем международное сообщество срочно поддержать уязвимые страны путем скоординированных действий, которые включают экстренное снабжение продовольствием, финансовую поддержку, увеличение сельскохозяйственного производства и открытую торговлю", - цитирует документ ТАСС.

В заявлении содержится призыв к странам не вводить в числе санкций запретов на экспорт продовольствия или удобрений. Организации уточнили, что подорожание продовольствия усугубляется скачком цен на природный газ, который служит ключевым элементом, рост цен на которые, наряду со значительным уменьшением мировых поставок, серьезно повлияет на производство продуктов в большинстве стран.

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