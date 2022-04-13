Книга дагестанского писателя вошла в итоговый список премии "Национальный бестселлер"

13 апр. 20:33

Повесть "Типа я" дагестанского писателя Ислама Ханипаева вошла в финальный список общероссийской литературной премии "Национальный бестселлер - 2022", сообщает сайт "Нацбеста".

В итоговом списке финалистов премии оказались шестеро писателей: Кирилл Рябов ("Фашисты"), София Синицкая ("Хроника Горбатого"), Ислам Ханипаев ("Типа я"), Павел Басинский ("Подлинная история Анны Карениной"), Юлия Кисина ("Бубуш") и Сергей Авилов ("Капибару любят все").

Как отметил ответственный секретарь премии Владислав Толстов, представлен итоговый рейтинг книг, вызвавших наибольшее внимание у членов жюри.

Стоит добавить, что оргкомитет не будет объявлять победителя и формировать короткий список финалистов, а вместо этого опубликует итоги работы большого жюри и список книг, набравших наибольшее количество баллов при голосовании.