Сотрудница салона красоты сломала пальцы знакомой на рабочем месте в Кизляре

13 апр. 19:56

Жительница Кизляра, подозреваемая в причинении вреда здоровью, задержана полицейскими. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне в дежурную часть поступил сигнал о том, что в 09:30 39-летняя местная жительница во время возникшего скандала нанесла телесные повреждения 30-летней женщине, сломав ей в частности пальцы на руке.

В отделе подозреваемая признала вину и рассказала, что, когда она находилась на рабочем месте в салоне красоты, между ней и знакомой возник словесный конфликт, вылившийся в драку.

Идет расследование.