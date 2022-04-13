Непогашенный кредит вынудил жительницу Казахстана ограбить дом

13 апр. 19:40

Жительница Туркестанской области незаконно пробралась в чужой дом и похитила оттуда драгоценности, чтобы погасить кредит.

Как сообщает портал Otyrar.kz, в отдел полиции Байдибекского района обратилась одна из местных жительниц, которая заявила о краже золотых колец и браслета в общей сложности на сумму 500 тыс тенге. По ее словам, преступник проник к ней домой через окно.

Сотрудники правопорядка быстро задержали гражданку, ею оказалась молодая женщина - местная жительница.

Полицейские выяснили, что решила ограбить дом из-за кредитных долгов. Все, что ей удалось вынести из дома, женщина сдала в один из ломбардов, а полученными деньгами расплатилась с банком, в котором брала кредит.

Отмечается, что в отношении женщины проводится досудебное расследование. Похищенное вернули владелице.