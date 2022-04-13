На Ставрополье не будут отменять масочный режим

13 апр. 19:30

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пока не собирается отменять масочный режим в регионе, несмотря на снижение заболеваемости в стране.

Он отметил, что в других странах резко растет число больных коронавирусом и, по его словам, есть риск нового всплеска в России.

"Пока нужно не отменять ограничения, а проводить вакцинацию, пандемия все равно до нас дотянется. Масочный режим носит рекомендательный характер, санкций за его нарушения нет. Мы готовы в части коечного фонда, но не хотим, чтобы были тысячные цифры, коронавирус не отступает", - цитирует главу края "АиФ".