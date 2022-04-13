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Дело "Кочарян против Пашиняна" перешло на этап судебного разбирательства

Дело &quot;Кочарян против Пашиняна&quot; перешло на этап судебного разбирательства

Дело, открытое по иску зачинщика карабахского конфликта Роберта Кочаряна против армянского премьер-министра Никола Пашиняна, вступило в этап судебных разбирательств. Такое сообщение распространила группа адвокатов истца.

Стороны уже озвучили свои позиции, сообщает Sputnik Армения.

Судья Сергей Саакян назначил очередное заседание на 15 июня.

Напомним, Кочарян в рамках гражданского иска требует от Пашиняна компенсацию в 4 млн драмов (около $8 тыс) и публичных извинений за выступление на митинге на площади Республики 1 марта 2021 года.

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