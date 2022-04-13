Байден продлил режим ЧП в США

13 апр. 18:54

Американский лидер Джо Байден продлил еще на год режим чрезвычайного положения в США, которое было введено 15 апреля прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что чрезвычайное положение продлено "для устранения необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", появившейся в результате "вредоносной зарубежной деятельности" руководства России.

Ранее Байден заявил, что считает действия России на территории Украины "ужасными".