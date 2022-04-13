Nokia покинет российский рынок

13 апр. 18:12

Финская компания по производству телекоммуникационного оборудования Nokia объявила об уходе с российского рынка.

Как сообщается в пресс-релизе, решение связано с действиями России на Украине.

"За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что приоритетом для них остаются безопасность и благополучие сотрудников.