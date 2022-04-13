Между Рустави и Тбилиси будет курсировать автобус

13 апр. 18:55

Из Рустави в Тбилиси будет ходить муниципальный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Рустави.

По словам мэра Рустави Нино Лацабидзе, автобус будет адаптирован для лиц с ОВЗ и оснащен всеми современными технологиями, бесплатным Wi-Fi.

Стоимость проезда составит 1,5 лари, а для студентов - 0,5 лари. Автобусы будут ходить до территории, прилегающей к станции метро "Исани" в Тбилиси, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, 11 апреля стало известно о повышении стоимости проезда на маршрутных такси, курсирующих из Рустави в Тбилиси. В частной компании "Интертранс" пояснили, что увеличили стоимость проезда по маршруту с 1,8 до 2,5 лари из-за роста цен на топливо.