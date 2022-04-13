Австрия, Германия и Венгрия выступили против эмбарго на газ из РФ

13 апр. 18:39

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ, так как санкции должны навредить не ЕС, а России.

"Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ. С другой стороны, Австрия на стороне других стран из ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия и Совет ЕС уже обсуждают поставки нефти, однако газ - это "отдельный вопрос", поскольку от него зависит промышленность Европы.

"Вы знаете, Евросоюз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время", - добавил Нехаммер.