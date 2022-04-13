В Турции существенно повысили стоимость недвижимости для получения гражданства

13 апр. 18:35

В скором времени иностранцам, желающим получить гражданство Турции, необходимо будет приобрести недвижимость на $400 тыс. Такое решение было принято 13 апреля на заседании правительства под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Изменения в действующее законодательство вступят в силу после публикации в правительственной "Официальной газете",

По данным телеканала Haberturk, иностранцы, обращающиеся за получением турецкого гражданства в обмен на приобретенную недвижимость, обязаны будут как минимум на протяжении трех лет не продавать его. Все это время им также будет запрещено передавать его в управление.

Напомним, С 2012 года иностранцы могли получить гражданство в Турции при приобретении недвижимости на $1 млн. В 2018 года цену снизили до $250 тыс.