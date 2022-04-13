Глава Минцифры озвучил условия льготной ипотеки для ИТ-специалистов

13 апр. 18:24

Минцифры России подготовило проект постановления по льготной ипотеке для ИТ-специалистов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на регулярной встрече с ИТ-отраслью.

Она будет доступна для ИТ-специалистов от 22 до 45 лет со среднем уровнем зарплаты от 100 тыс рублей в месяц для регионов, от 150 тыс рублей для городов-миллионников.

Процентная ставка для таких людей составит до 5% годовых.

По предварительным оценкам, льготную ипотеку можно будет оформить с середины мая.

"Если окажется, что ожидаемого спроса под наши требования не будет, вернемся к теме снижения пороговых значений для получения льготной ипотеки: готовы будем рассмотреть и изменения по возрасту ИТ-специалистов, и по зарплате. К этому вопросу можем вернуться по результатам первых трех месяцев действия программы", - добавил Шадаев.