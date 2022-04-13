Боец UFC Аскаров выйдет в октагон в июле

13 апр. 18:18

Российский боец UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров проведет свой следующий поединок с представителем США Алексом Пересом 16 июля, сообщил журналист Марсел Дорф.

В ночь с 26 на 27 марта по московскому времени Аскаров проиграл на в турнире UFC Fight Night 205 единогласным решением судей новозеландцу Кай Кара-Франсу. Это поражение стало для него первым в карьере.

Перес последний раз дрался в ноябре 2020 года, тогда он уступил действующему чемпиону дивизиона, бразильцу Дейвисону Фигейреду в первом раунде. Всего на его счету 24 победы и 6 поражений.