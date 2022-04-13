Заменит ли ветер углеводороды?

Всемирный совет по ветроэнергетике в своем отчете на 2022 год прогнозирует, что к 2025 году установленная мощность мировой ветроэнергетики вырастет с 730 ГВт до 1200 ГВт с рыночной стоимостью $17,8 млрд, пишет Arab News.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, за последние два десятилетия мощность ветропарков, расположенных как на суше, так и в море, выросла почти в 75 раз, увеличившись с 7,5 ГВт в 1997 году до примерно 730 ГВт к 2020 году. В 2016 году на энергию ветра приходилось около 16% энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников. Тем не менее эволюция ветроэнергетической сферы была медленным процессом. Ветряные мельницы использовались с 2000 г. до н.э., но первая современная ветряная турбина была построена лишь в 1940-х годах в Вермонте, США.

Лидером в области ветроэнергетики в данный момент остается Китай с установленной мощностью ветряных электростанций 221 ГВт - более трети мировой мощности. Далее следуют США с мощностью 96,4 ГВт, за ними - Германия, Индия, Испания, Великобритания, Франция и Бразилия.

В мире используются три основных вида энергии ветра.

1.Ветряные турбины для обеспечения электроснабжения электрических сетей, мощность которых варьируется от 100 кВт до нескольких МВт.

2. Распределенная генерация ветровыми генераторами, которая обеспечивает электроэнергией конкретный участок.

3. Морские ветряные турбины вызывают наибольший интерес отчасти потому, что эти турбины не мешают людям или подводным обитателям. Все это делает ветроэнергетику идеальной технологией на пути к декарбонизации и экоустойчивости.

Но, как в случае и с другими возобновляемыми источниками энергии, например, солнцем, энергия ветра непостоянна. Проще говоря, когда ветер не дует, энергия не вырабатывается. Поэтому такие объекты нуждаются в доступе к системам хранения больших объемов энергии, а когда ветры утихают на длительное время, необходим альтернативный источник энергии. В решении этих вопросов в энергетической отрасли делаются определенные успехи. Также был достигнут большой прогресс в разработке технологий, благодаря которым ветряные турбины становятся более эффективными, производят больше электроэнергии, требуют меньших расходов на обслуживание и работают тише.

Теперь и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива начали обращать внимание на ветроэнергетику, поскольку расположенные в них морские побережья и отдаленные пустынные районы прекрасно подходят для выработки энергии ветра. Из ССАГПЗ Саудовская Аравия кажется наиболее продвинутой в этой области.

Первая в королевстве ветряная электростанция с мощностью 400 МВт, которая стала крупнейшей на Ближнем Востоке, была введена в эксплуатацию в августе прошлого года после открытия министром энергетики принцем Абдулазизом бин Салманом Аль-Саудом. Проект был разработан группой компаний, состоящей из ACWA Power из Саудовской Аравии, Masdar из Абу-Даби и французской EDF. Ее установленная мощность достаточна для того, чтобы обеспечивать электроэнергией 70 тысяч домов. Саудовская Аравия также планирует построить плавучую ветряную электростанцию мощностью 500 МВт в Персидском заливе. Работы по этому проекту выполняют итальянская Saipem и Plambeck из ОАЭ, его завершение ожидается в 2027 году. Эти и другие проекты в сферах возобновляемой энергетики в Саудовской Аравии будут способствовать достижению целей Королевства по снижению выбросов в атмосферу и позволят увеличить объемы нефти на экспорт.

Оман также обладает большим потенциалом ветровой энергии, вдоль его длинной береговой линии, которая простирается более чем на 2 тысячи км, дуют сильные ветры. У султаната есть ветряная электростанция в Дофаре мощностью 50 МВт, построенная компанией Masdar в 2019 году. Правительство Омана планирует построить дополнительные ветряные электростанции по всей стране.

Страны ССАГПЗ также делятся своими ноу-хау и с другими рынками. В 2021 году Masdar подписал соглашение с Узбекистаном об увеличении проектной мощности ветряной электростанции в Зарафшане до 1,5 ГВт с 500 МВт.

В январе ACWA Power подписала несколько соглашений по строительству в Азербайджане морской ветряной электростанции мощностью 240 МВт. Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов сказал тогда: "Подписание этого документа также внесет вклад в расширение нашего сотрудничества с компанией ACWA Power в области возобновляемых источников энергии и в достижение целей развития Азербайджана в области морской ветроэнергетики".

Но для дальнейшего развития ветроэнергетики в странах Персидского залива требуются долгосрочные обязательства от правительств. Центр изучения и исследования нефти имени короля Абдаллы в Эр-Рияде и Научно-технический университет имени короля Абдаллы в Тувале, Международный энергетический форум в Эр-Рияде и Ассамблея Международного агентства по возобновляемой энергии в Абу-Даби должны поощрять международные и региональные консорциумы к инвестированию в проекты.

Частичное производство турбин в странах ССАГПЗ также может быть локализовано, поскольку в регионе есть многие металлы и пластмассы, необходимые для производства. Сектор ветроэнергетики также обеспечивает высококвалифицированные рабочие места, и Международное агентство по возобновляемой энергии прогнозирует, что к 2030 году отрасль может создать до 11 тысяч новых рабочих мест в странах Персидского залива.

Ветер считается одним из самых экологически устойчивых источников энергии. Основное преимущество ветроэнергетики - использование конкурентоспособного, возобновляемого и неисчерпаемого локального источника, производящего нулевые выбросы и создающего передовые рабочие места. Ветроэнергетика идеально интегрируется в экономику замкнутого цикла, и ее развитие следует поощрять как часть энергетического баланса стран Персидского залива.