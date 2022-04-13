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США продолжат усиливать изоляцию России

США продолжат усиливать изоляцию России

РоссиВашингтон и его союзники будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не завершится спецоперация на Украине, сообщила министр финансов страны Джанет Йеллен.

"Будьте спокойны: пока Путин не прекратит [спецоперацию] администрация Байдена будет работать с нашими партнерами, чтобы подтолкнуть Россию к еще большей экономической, финансовой и стратегической изоляции", - цитирует ее РИА Новости.

Йеллен добавила, что Москву поставят перед выбором между поддержкой экономики и финансированием продолжающейся военной спецоперации на территории Украины.

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