СМИ: США выделили на военную помощь Украине $750 млн

13 апр. 17:49

В среду, 13 апреля, США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $750 млн. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на два источника.

Информации, когда именно президент США Джо Байден официально объявит о новых поставках, пока нет. Публичных обращений в сегодняшнем расписании главы Белого дома нет.

Ранее в Пентагоне сообщили, что рассматривают возможность поставить Украине вооружения большей дальности.

Напомним, на прошлой неделе Сенат Конгресса США одобрил проект закона "о ленд-лизе для защиты демократии на Украине". Документ позволяет упростить предоставление оружия Киеву. Это первая программа ленд-лиза США со времен Второй мировой войны.