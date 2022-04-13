Ле Пен захотела сблизить Россию и НАТО

13 апр. 17:41

Кандидат в президенты Франции от "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах она выведет Францию из командования НАТО.

"Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию", - сказала она, подчеркнув, что Парижу необходимо вернуться к статусу в альянсе, который был с 1966 по 2009 годы.

Также кандидат сообщила, что попытается сблизить НАТО с Москвой после окончания спецоперации России на Украине, пишет ТАСС.

"Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией", - отметила Ле Пен. Она добавила, что основными принципами ее внешней политики будут "независимость, равноудаленность и постоянство".