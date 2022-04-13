Председатель "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в подготовке революции

13 апр. 17:41

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что представители ряда оппозиционных партий встречались с иностранным консультантом в Бакуриани, чтобы разработать сценарий проведения революции в стране.

Таким образом он прокомментировал высказывание депутата от "Грузинской мечты" Михаила Кавелашвили о том, что представители некоторых оппозиционных партий наняли иностранного коуча, чтобы сформировать ситуацию для свержения власти.

"Как видно, все это подтверждается. Это была бы скандальная информация, если бы мы не знали, что эта политическая сила (крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение") с начала и до конца ориентирована на беспорядки в стране", - цитирует Кобахидзе Sputnik Грузия.

Один из лидеров "Европейской Грузии" Гига Бокерия подтвердил факт мероприятия с политическим консультантом Питером Акерманом, однако пояснил, что основной темой встречи были методы ненасильственной смены власти.