Производитель кофе Lavazza приостанавливает деятельность в России

13 апр. 17:36

Итальянский производитель и кофемашин Lavazza Group объявил о приостановке деятельности в России.

"Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России", - говорится в заявлении компании.

В нем также сказано, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки продукции на рынок временно прекращается дистрибуция на Украине.

Кроме того, в Lavazza отметили, что 2021 год был особенно неспокойным из-за резкого роста стоимости сырьевых товаров и кофе на фоне сбоев в цепочках поставок. "Эти факторы повлияют на производство в 2022 году. К этой и без того сложной обстановке добавляется драматический геополитический сценарий, в котором конфликт между Россией и Украиной оказывает влияние по многим направлениям", - приводит сообщение компании ТАСС.