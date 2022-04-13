Самосвал зацепился за мост в Алматинской области, есть раненый

13 апр. 17:28

Грузовик попал в курьезное ДТП в Алматинской области, об этом сообщает пресс-служба регионального департамента полиции.

Авария случилась на трассе Алматы-Оскемен. Грузовик Howo зацепился кузовом за мост неподалеку от Капшагая.

Водитель, 48-летний мужчина, рассказал, что кузов поднялся случайно во время движения

"Машина зацепила нижнюю часть дорожного моста и повредила рекламный билборд. Вследствие чего грузовик встал "на дыбы". Опора моста не повреждена", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

По предварительным данным, незначительные травмы получил водитель, он проходит медобследование.

Оформлен административный протокол по ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД водителями ТС, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).