В России будут выпускать упрощенные Lada и Niva

АвтоВАЗ готовит упрощенную версию некоторых автомобилей Lada.
Машины лишатся таких элементов безопасности, как системы ABS и ESP, ЭРА-ГЛОНАСС, подушки безопасности, пишет Drom.
Первую партию бюджетных Lada Granta планируется выпустить уже в июне. Также производитель хочет радикально оптимизировать внедорожник Lada Niva Legend (бывший 4x4).
Упрощенным Lada Granta еще предстоит пройти сертификацию, уже подготовлена особая версия технического регламента, а также собраны несколько экземпляров оптимизированной легковушки.
Пока неизвестно, насколько дешевле будут стоить лишенные современных систем безопасности автомобили Lada.