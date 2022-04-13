В России будут выпускать упрощенные Lada и Niva

13 апр. 16:53

АвтоВАЗ готовит упрощенную версию некоторых автомобилей Lada.

Машины лишатся таких элементов безопасности, как системы ABS и ESP, ЭРА-ГЛОНАСС, подушки безопасности, пишет Drom.

Первую партию бюджетных Lada Granta планируется выпустить уже в июне. Также производитель хочет радикально оптимизировать внедорожник Lada Niva Legend (бывший 4x4).

Упрощенным Lada Granta еще предстоит пройти сертификацию, уже подготовлена особая версия технического регламента, а также собраны несколько экземпляров оптимизированной легковушки.

Пока неизвестно, насколько дешевле будут стоить лишенные современных систем безопасности автомобили Lada.