Швейцария приняла очередной пакет санкций против России и Беларуси

13 апр. 16:33

Швейцария введет санкции против России и Беларуси по аналогии с ограничениями Европейского союза, принятыми на минувшей неделе. Соответствующее решение было принято правительством Швейцарии (Федеральный совет).

Финансовые санкции и ограничения на поездки затронули более 200 человек. В отличие от ЕС, Швейцария не стала вводить ограничительные меры на транспортное сообщение из-за географического положения страны, передает ТАСС.

Напомним, в марте Швейцария расширила санкции в отношении России. В санкционный список попали 197 физических лиц и 9 компаний из России.