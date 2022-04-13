Иранские бренды заменят россиянам H&M и Zara?

13 апр. 16:23

В Российском совете торговых центров (РСТЦ) считают, что бренды из Ирана смогут занять освободившиеся с уходом из России европейских брендов ниши на рынке, однако у иранской моды своя специфика, пишет "Коммерсантъ".

"Иранские производители хотят развиваться в нашей стране, но без дополнительных вложений. Раскрученных брендов, узнаваемых в России, в Иране нет, поэтому потребуется инвестировать деньги и время в создание бренда, маркетинговую поддержку товара", - рассказал директор РСТЦ Олег Войцеховский.

В первую очередь в России следует ждать иранских кожаных изделий.

"Основное предложение в Иране - одежда, связанная с правилами и канонами мусульманской веры. Безусловно, есть и светские наряды от локальных производителей. Сильные сегменты - кожаные изделия, кожаная одежда, обувь и сумки, но есть и что-то из швейного производства", - поделилась гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Иран сможет поставлять в Россию небрендовую одежду уровня масс-маркета. "Если мы ожидаем прихода не просто товара, который закупили, а именно местных брендов, то это произойдет небыстро. Ценовой сегмент такой одежды - массовый - люксовые вещи люди покупают у известных марок. То есть для того, чтобы начали покупать какой-то бренд с большой рыночной премией, нужно сначала провести очень серьезную рекламно-маркетинговую кампанию - это время и огромные деньги", - объяснила она.