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Двое пострадали в ДТП с легковушкой на Ставрополье 

Двое пострадали в ДТП с легковушкой на Ставрополье 

Два человека пострадали в результат автоаварии, которая произошла  на трассе "Кавказ", где водитель автомобиля "Лада Приора" на высокой скорости не справился с управлением, зацепил тросовое ограждение и потерял управление. 
В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 
Водитель, 24-летний житель соседнего региона, получил травмы головы. Его 21-летняя пассажирка сломала ногу, пострадавшие госпитализирована. 
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в краевом УГИБДД.

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