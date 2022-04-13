Двое пострадали в ДТП с легковушкой на Ставрополье 

13 апр. 16:18

Два человека пострадали в результат автоаварии, которая произошла на трассе "Кавказ", где водитель автомобиля "Лада Приора" на высокой скорости не справился с управлением, зацепил тросовое ограждение и потерял управление.

В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Водитель, 24-летний житель соседнего региона, получил травмы головы. Его 21-летняя пассажирка сломала ногу, пострадавшие госпитализирована.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в краевом УГИБДД.