Трое полицейских погибли в тисках грузовиков в Ростовской области

13 апр. 16:00

Автомобиль Hyundai, в котором находились три сотрудницы полиции раздавило между двумя грузовиками под Ростовом.

"Вечером 12 апреля на 146 км автодороги "Ростов-Семикаракорск-Волгодонск" водитель, управляя грузовиком DAF, не рассчитав скорость движения, врезался в автомобиль Hyundai Creta, стоящий на полосе попутного движения на запрещающий знак светофора. В результате Hyundai Creta от удара столкнулся со стоящим впереди грузовым MAN", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

На месте погибли водитель и два пассажира Hyundai Creta.

"Как позже выяснилось, в результате ДТП погибли трое сотрудников межмуниципального управления МВД России "Волгодонское", которые возвращались домой со службы", - добавили в пресс-службе.

Погибшим сотрудницам полиции было 29, 36 и 49 лет, пишут местные СМИ.