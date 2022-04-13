Мунис Шарифов отметит юбилей концертом в Баку 

13 апр. 16:05

В Международном центре мугама в Баку 19 апреля пройдет вечер, который будет посвящен 60-летнему юбилею народного артиста Азербайджана Муниса Шарифова.

По словам организаторов мероприятия, на вечере выступят солисты Международного центра мугама, Государственного ансамбля старинных музыкальных инструментов, а также ученики народного артиста.

Вход на концерт – свободный, начало в 19.00.