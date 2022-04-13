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Мунис Шарифов отметит юбилей концертом в Баку 

Мунис Шарифов отметит юбилей концертом в Баку 

В Международном центре мугама в Баку 19 апреля пройдет вечер, который будет посвящен 60-летнему юбилею народного артиста Азербайджана Муниса Шарифова. 
По словам организаторов мероприятия, на вечере выступят солисты Международного центра мугама, Государственного ансамбля старинных музыкальных инструментов, а также ученики народного артиста. 
Вход на концерт – свободный, начало в 19.00.

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