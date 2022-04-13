Германия не отступит от своей позиции по оплате российского газа

13 апр. 15:41

Германия до сих пор не увидела точного изложения процедуры оплаты российского газа через "Газпромбанк". Об этом заявила представитель Минэкономики ФРГ Сюзанне Унград.

"Сам российский президент поручил Газпрому в течение определенного времени установить точную процедуру, но это еще не случилось", - цитирует ее РИА Новости.

При этом представитель министерства отметила, что даже после получения данной информации Германия не отступит от своей позиции. "Но и когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет проводиться в евро", - сказала Уград.