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Германия не отступит от своей позиции по оплате российского газа

Германия не отступит от своей позиции по оплате российского газа

Германия до сих пор не увидела точного изложения процедуры оплаты российского газа через "Газпромбанк". Об этом заявила представитель Минэкономики ФРГ Сюзанне Унград.

"Сам российский президент поручил Газпрому в течение определенного времени установить точную процедуру, но это еще не случилось", - цитирует ее РИА Новости.

При этом представитель министерства отметила, что даже после получения данной информации Германия не отступит от своей позиции. "Но и когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет проводиться в евро", - сказала Уград.

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