В Краснодарском крае может потеплеть к выходным

13 апр. 15:39

Погода до конца рабочей недели на Кубани останется прохладной, предупреждают синоптики.

Температура воздуха в ближайшие дни составит плюс 10-17 градусов, в ночные и утренние часы возможны заморозки. Над регионом зависли плотные дождевые облака, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Штормовое предупреждение в регионе действует до конца суток 14 апреля, оно связано с сильными дождями с грозами, градом и шквалистым ветром до 28 м/с.

"Изменится погода, когда циклон с территории края уйдет на восток. Ощутимое потепление ожидается к выходным. Днем 16-го апреля температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла, 17 апреля - плюс 18-23. Ночами все еще будет прохладно", - поделилась ведущий синоптик Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилия Тукаева, пишут "Кубанские новости".