Наркоторговцам не дали пересечь границу Азербайджана и Ирана

13 апр. 15:32

В понедельник, 11 апреля, неизвестные попытались незаконно пересечь границу Азербайджана и Ирана вблизи села Абдинли Ярдымлинского района. Об этом сообщили в Государственной пограничной службы (ГПС).

В ГПС отметили, что попытка пересечения границы была предпринята примерно в 22:50. Пограничники громко крикнули нарушителям "Стой!" и открыли предупредительный огонь. После этого они бросили на землю два свертки с контрабандой и отступили назад.

В свертках оказались наркотики общим весом 16 кг 820 г.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются, передает Day.az.