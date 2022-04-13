Выставка «Золотая ветвь» открылась в Музее Востока

13 апр. 15:28

В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка «Золотая ветвь». Это совместная выставка музея Востока и международного выставочного проекта GOODWOOD, объединившего художников-ювелиров из разных стран. На экспозиции представлено более 200 экспонатов: деревянная скульптура, маски, традиционная утварь, созданные мастерами Дальнего Востока и Центральной Азии, Индокитая и Африки, Кавказа и Средней Азии, а также работы современных ювелиров, работающих с деревом. Выставка продлится до 13 июня.