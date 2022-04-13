Матвиенко: проблем с диверсификацией поставок газа и нефти нет и не будет

13 апр. 15:35

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила о том, что в случае возможного отказа европейских стран от российских энергоресурсов, проблем с их диверсификацией не будет.

"Сегодня такое давление мощное оказывается на европейские государства, что нельзя исключать, что они могут пойти даже на такой шаг - отказаться от поставок нефти и газа из России", - сказала она в беседе с журналистами.

"Это не только диверсификация поставок в страны Азии, Латинской Америки, Китая, Индии. Такие возможности есть", - уточнила она.

Далее спикер СФ отметила, что если это произойдет, что для стран Запада это будет "большая головная боль и проблема".