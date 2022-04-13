Турецкие саперы переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы дрейфующих мин в Черном море

13 апр. 15:25

Уровень готовности саперных подразделений и миноискателей в Турции повышен из-за сохраняющейся угрозы дрейфующих мин, движение в Босфоре не нарушено, сообщил в среду министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Наши суда-миноискатели, самолеты, вертолеты, беспилотники и саперы-подводники переведены в повышенный режим готовности. Мы внимательно следим за ситуацией. При поступлении тревоги наши силы моментально реагируют", - заявил он, слова министра приводит телеканал NTV.

По словам Акара, движение в Босфоре продолжается в штатном режиме, "ситуация с дрейфующими минами в Черном море не привела к возникновению сложностей". "Каждое уведомление [об обнаружении мины] тщательно оценивается. После обнаружения мин мы их отводим в безопасную зону и обезвреживаем без ущерба для окружающей среды. Движение в проливе продолжается в нормальном режиме, трудностей нет", - рассказал министр.

Глава Минобороны Турции сообщил, что "к настоящему моменту у Босфора обезврежены три мины". "Называют некоторые цифры относительно количества дрейфующих мин. Подтвердить мы их не можем, у нас нет точных данных, но будем оставаться бдительными", - добавил он.

Напомним, третья дрейфующая мина была обнаружена у побережья Турции 6 апреля. Две другие мины в конце марта были найдены вблизи пролива Босфор и морской границы с Болгарией.