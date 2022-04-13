Племянник ударил дядю ножом за нравоучения в Дагестане

13 апр. 15:12

Правоохранители Дагестана задержали юношу, который подозреваемого в том, что ударил ножом дядю, надоевшему ему своими нравоучениями.

Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, ЧП произошло в селе Тлянуб Шамильского района Дагестана, где возле своего дома 20-летний местный житель поссорился с родственником.

По данным правоохранителей, пострадавший, который приходится подозреваемому дядей пришел к племяннику в гости. "Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого молодой человек схватил нож и нанес им удары. По его признанию, ему надоели нравоучения дяди, поэтому решился на подобный поступок", – информирует пресс-служба.

В результате пострадавший с ранениями ног госпитализирован в местную больницу.

Подозреваемый задержан.